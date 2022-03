Napoli, Contini emerge in Serie B: potrebbe diventare il secondo portiere dal prossimo anno

In questa stagione il Napoli sta offrendo ottime prestazioni. Nonostante qualche passo falso, la squadra di Luciano Spalletti è ancora in lotta per lo Scudetto e gli azzurri gli proveranno fino alla fine.

Dalla prossima stagione, invece, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a fare una vera e propria rivoluzione.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, queste potrebbero essere le ultime partita in azzurro di un titolarissimo, David Ospina. A prendere il suo posto sarà Alex Meret. Il presidente azzurro, infatti, crede molto nel portiere italiano e per questo è pronto a farlo diventare titolare cedendo il suo principale ‘rivale’.

Come secondo portiere potrebbe esserci una sorpresa. In Serie B, infatti, sta emergendo un portiere di proprietà del Napoli, Nikita Contini.

Quest’ultimo è stato eletto come miglior calciatore della Serie B italiana per il mese di febbraio, un riconoscimento importante. Dopo l’avventura a Vincenza, quindi, Contini potrebbe ritornare alla base per prendere una posizione da vice Meret.