Inter, occhio alla voce dalla Spagna: “Il Real Madrid in agguato per Barella”

Ci si aspetta molto dal Real Madrid in questo mercato estivo degli acquisti. Uno dei nomi più associati al club è sicuramente quello di Kylian Mbappé per l’attacco, ma ci sono anche altri fronti aperti per quanto riguarda gli altri reparti.



A tal proposito uno dei giocatori più chiacchierati in Spagna degli ultimi giorni è Nicolò Barella, 24enne dell’Inter, pezzo chiave anche nella scalata verso lo scudetto. Carlo Ancelotti lo conosce molto bene, anche per aver giocato insieme a Locatelli, altro ragazzo che il mister stima non poco.

L’interesse del club spagnolo sembrerebbe l’occasione ideale per l’Inter di cedere, dato che come preannunciato nelle scorse settimane la parola d’ordine sarà quella di vendere uno o due big (almeno) per poi parzialmente reinvestire.

Si dovrà adesso capire se Simone Inzaghi, neo allenatore nerazzurro, avrà intenzione di cedere il suo centrocampista, reparto per il quale egli invece aveva dato disposizioni di rinforzare, oppure no.

Nel mentre il nome in lizza destinato alla prossima partenza resta quello di Lautaro, ugualmente (al pari di Barella) molto voluto in Spagna. Tuttavia le cifre esorbitanti accostate al giocatore stanno facendo tardare ogni possibile trattativa.