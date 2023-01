Inter, pazza idea Firmino

Se è vero che il mercato dell’Inter rimarrà fermo, salvo cessioni last minute, i nerazzurri sono già proiettati per il mercato estivo. Già perchè De Vrij e Skriniar sono certi di lasciare Milano, così che l’Inter vorrà attuare una semi-rivoluzione a partire da giugno 2023, seppur le risorse economiche rimangono limitate. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter deve lavorare di fantasia, trasformare la crisi in opportunità.

Così come sono stati acquistati Gosens, Dzeko, Aslani, Dumfries a poco prezzo, Mkhitaryan e Onana a zero, Acerbi in prestito, l’Inter ancora una volta dovrà reinventarsi sul mercato, sfruttando le ghiotte occasioni che gli potranno capitare, ed una di queste potrebbe essere Roberto Firmino:

“Non è un caso che il sogno dei nerazzurri per l’attacco della prossima stagione sia un centravanti che pare aver concluso la sua esperienza gloriosa al Liverpool: Roberto Firmino scadrà a fine anno anche se Jurgen Klopp lo terrebbe volentieri anche solo a far da chioccia.”

Per sfruttare tale opportunità, l’Inter dovrebbe cedere un suo attaccante. Dzeko probabilmente rinnoverà, visto la stagione positiva che sta disputando, Lautaro è un punto cardine dei neroazzurri. Rimangono Corre e Lukaku. La Gazzetta indica come soluzione per arrivare al brasiliano, il non riscatto e il non prolungamento del prestito del belga:

“Piace ai nerazzurri in un attacco del futuro, ma se e solo se a occupare l’area non ci sarà l’ingombrante Lukaku. […] L’Inter è pronta a giocarsi le carte in un’asta che si preannuncia frizzantina. Ovviamente, questi crescenti pensieri su Firmino sono direttamente legati al futuro di Big Rom: in questa stagione il prestito del belga costa nel complesso circa 20 milioni, sommando l’ingaggio al lordo e gli 8 di prestito al Chelsea, a cui ne vanno aggiunti quattro di bonus. In più, l’eventuale rinnovo non potrebbe costare tanto di meno, visto che i Blues devono garantirsi la quota d’ammortamento annuale“.

Infine il quotidiano rosa, riporta i costi di questa possibile operazione: “In attesa di decidere cosa fare col totem belga, in Viale della Liberazione hanno iniziato a fare comunque i conti per Firmino: adesso il brasiliano guadagna circa 10 milioni di euro netti, cifra superiore all’attuale diktat di Suning per gli ingaggi. Ma anche in questo caso l’effetto benefico del Decreto Crescita viene in soccorso dell’a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio. Così, nel caso in cui Bobby chieda un netto di 8 circa, al club nerazzurro il lordo costerebbe appena 10,5: poco meno di quanto serve adesso per tenere in prestito Lukaku, più o meno la stessa cifra necessaria per pagare lo stipendio di Dzeko. Insomma, i raffronti economici portano ad un possibile risparmio e ciò non dispiace certo al presidente Zhang: programmare un rinnovamento all’insegna della qualità è la rotta cinese“.