Inter, ritorna di moda lo scambio Brozovic-Kessiè

Per tutto l’inverno si è parlato del possibile scambio tra Barcellona e Inter, per i rispettivi giocatori Franck Kessie e Marcelo Brozovic. Per l’Inter, rispetto al passato, Marcelo Brozovic non è più così insostituibile. I tanti infortuni a un muscolo delicato come il polpaccio hanno costretto Simone Inzaghi ha ridisegnare il proprio centrocampo con Hakan Calhanoglu spostato davanti alla difesa che sta convincendo sempre più in quel ruolo.

L’innesto in squadra di Franck Kessie, inoltre, consentirebbe ai nerazzurri di avere da un lato un’alternativa più fisica in un centrocampo “leggero”, ma soprattutto garantirebbe a Inzaghi un titolare aggiunto da mezzala sia per Mkhitaryan che per Barella.

Allo stesso tempo il Barcellona sta esplorando ancora una volta le opzioni di scambio che, in termini contabili, possono essere fondamentali per bilanciare i numeri e aiutare ad abbassare il limite degli stipendi per la prossima stagione. I discorsi però, furono rimandati per la prossima estate, che ora è in avvicinamento.