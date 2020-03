Inter, si punta a Kumbulla ma sullo sfondo anche due valide alternative

E’ il reparto difensivo quello che all’Inter hanno deciso di fare oggetto dei maggiori interventi nel prossimo mercato. La linea a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni potrebbe subire grandi stravolgimenti in estate con movimenti in entrata e in uscita. Gli occhi degli osservatori nerazzurri sono da tempi rivolti a Verona, a quel Kumbulla autore di una stagione finora a straordinari livelli. A luglio si tenterà l’affondo definitivo.

L’albanese di Peschiera del Garda è il primo obiettivo a finire nel mirino di Marotta e soci. Con il suo inserimento in squadra si baderà innanzitutto a rinverdire la linea arretrata e a dotarla di profili potenzialmente di ottimo livello. Conte lo apprezza molto e l’Inter avrà ottimi motivi per tentare gli scaligeri durante il calciomercato.

Kumbulla in nerazzurro da subito

A sentire Tuttosport, infatti, i nerazzurri quasi certamente presenteranno al verona un’offerta che preveda il passaggio in Veneto di Dimarco e Salcedo, due prodotti della Primavera raramente utilizzati fin qui in stagione. L’intenzione è quella di ridurre almeno parzialmente le pretese dei gialloblu che partono, per il loro tesserato, da una valutazione non inferiore ai 25 milioni di euro.

La partenza altrettanto certa di Godin e quella, al momento, solo paventata di Milan Skriniar obbligherà la società a rivedere qualcosa tra i protagonisti dei ruoli di difesa. Ranocchia è scontento del poco impiego in campionato e in Coppa Italia ma all’orizzonte non paiono affacciarsi volti nuovi su cui fare affidamento.

Nuovi obiettivi per l’Inter

Ecco perchè in caso di “fuga di massa” bisognerà agire con più determinazione sul mercato. Marotta di sicuro non si farà trovare impreparato all’appuntamento e si sussurra che sul suo taccuino siano già finiti i nomi di potenziali sostituti. Il primo è Armando Izzo, difensore del Torino, la cui stagione è stata falcidiata da episodi negativi che ne hanno minato la continuità. Il secondo è Jan Vertonghen il cui contratto con il Tottenham è in scadenza a giugno e arriverebbe a Milano a parametro zero.