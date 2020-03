Blitz della Guardia di Finanza: sequestrate migliaia di mascherine a Giugliano, Casavatore e nel casertano

Alla luce dei recenti D.P.C.M volti a cercare di porre fine all’emergenza Coronavirus, i cittadini di tutta Italia sono obbligati a restare nelle proprie abitazioni e uscire solamente in caso di necessità, per lavoro o per acquistare beni primari. Affinché ciò accada la Regione Campania ha rinforzato la presenza sul territorio delle forze dell’ordine, che da giorni presidiano le strade e controllano le vetture in transito per accertare i motivi degli spostamenti.

Nello stesso tempo la Guardia di Finanza è impegnata nella lotta alle condotte illecite connesse all’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese. Nei giorni scorsi numerose denunce sono partite nei confronti di titolari di attività aperte nonostante le restrizioni e di coloro che hanno messo in vendita prodotti sanitari non conformi agli standard di fabbricazione.

BLITZ – Nel corso dei controlli le Fiamme gialle hanno sequestrato più di 1000 mascherine realizzate con materiali non sicuri e prive del marchio “CE”, obbligatorio per i prodotti venduti all’interno dell’Unione Europea in ambito sanitario e non solo. Le mascherine non presentavano inoltre alcuna istruzione all’uso.

La Guardia di Finanza ha rinvenuto tali prodotti nei comuni di Giugliano, Casavatore, nell’aversano e nel casertano, precisamente a San Nicola La Strada e Alvignano.

CONTROLLI – Nei prossimi giorni le forze dell’ordine provvederanno a controllare ulteriori zone in cui sono giunte segnalazioni. La Regione Campania nella lotta all’emergenza sanitaria sta cercando di mettere in campo qualsiasi misura pur di porre limite alle condotte ingannevoli.