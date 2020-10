Intervista a Alena Šeredová, nuova vita dopo le “sofferenze passate”

Alena Šeredová, showgirl, attrice e dirigente sportiva, ha recentemente rilasciata un’intervista durante il programma televisivo “Verissimo”. In quest’ultima descrive con passione e tenerezza la gioia di essere nuovamente mamma. Ma non solo. Ne approfitta anche per elogiare l’attuale compagno, Alessandro Nasi, non senza qualche frecciatina all’ex marito Gianluigi (Gigi) Buffon.

LE GIOIE DEL PRESENTE – Indescrivibile la felicità che una donna può provare mettendo al mondo un neonato, nonostante nel nostro caso si tratti già del terzo. Ma se prima erano tutti maschietti, l’ultima arrivata si distingue essendo la prima femmina della showgirl-attrice. Un’emozione tale da commuoverla in diretta mentre ci racconta com’è andato il parto.

«I miei figli hanno reagito in modo meraviglioso. Non me l’aspettavo. Il parto, invece, fra i tre non è stato il mio preferito. È stato un parto podalico trasverso, ho dovuto fare il cesareo. La bimba ha avuto una spalla lussata. Fanno delle manovre incredibili, per tirarla fuori ci è voluta tanta forza. Poi – continua la showgirl – dopo il cesareo non te la danno subito. Continuavo a chiedere “dov’è dov’è?”»

LE SOFFERENZE DEL PASSATO – Durante l’intervista, Alena Šeredová si è poi concentrata sul partner, un uomo che a dir suo la fa sentire «sempre amata». Ha inoltre colto l’occasione per chiarire il suo punto di vista riguardo un eventuale matrimonio, soprattutto considerando la sua esperienza passata. «[…] Non ne sento la necessità, non ne abbiamo parlato. Forse arriverà in futuro. Tutta la sofferenza del passato è arrivata per provare una felicità più alta». Una nuova vita, in tutti i sensi, per la coppia Šeredová – Nasi che si prospetta alquanto promettente.

Per vedere alcune loro foto private, clicca qui.