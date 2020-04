Irene Capuano, parla di Luigi e della loro avventura a UeD: “Cosa migliore di UeD? La scelta”

Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è tornata a parlare del suo ex Luigi Matroianni. I due si sono conosciuti all’interno del noto pomeridiano di Canale 5, abbandonando insieme lo studio. Sembrava che tutto andasse a gonfie vele, ma qualcosa si è rotto e così la storia è giunta al capolinea.

LA FINE DELLA LOVE STORY – Ancora prima dell’annuncio, erano state in tante le voci che parlavano di una presunta crisi fra i due. A confermare le voci è stato Luigi Mastroianni sul suo profilo Instagram. L’ex tronista aveva svelato che sono state delle forti differenze caratteriali a portarli a decidere di mettere un punto alla loro storia.

“Se Luigi tornasse? Gli offrirei…” – Sebbene sia passato un po’ di tempo dalla loro rottura, c’è chi ancora spera in un ritorno di fiamma. A testimoniare ciò è stato un utente che, su Instagram, ha domandato alla Capuano cosa farebbe se Luigi dovesse tornare da lei. Con la sua solita ironia, l’ex corteggiatrice ha risposto: “Gli offrirei una carbonare, visto che campa di pollo, salmone e riso con il tonno”. Tornando seria, però, la ragazza ha aggiunto: “A parte gli scherzi, ci vogliamo bene. Quindi gli offrirei una carbonara”.

“Cosa migliore di UeD? La scelta…” – Da alcune risposte, Irene è sembrata disposta a riallacciare i rapporti con l’ex. Inevitabili, sono state le domande riguardo alla sua avventura a Uomini e Donne. Infatti, c’è chi le ha chiesto quale sia stata la miglior cosa del programma. “Cosa migliore di UeD? La scelta, il momento in cui è arrivata la lettera e ho letto… tutte quelle matte delle mie amiche che mi abbracciavano… ed essere uscita da lì con Luigi“, così ha risposto Irene, facendo sognare i tanti fan della coppia. Dopo queste affermazioni, infatti, c’è chi spera in un possibile ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di UeD.

“Mai dire mai” – E se l’ex corteggiatrice non è stata chiara riguardo un possibile ritorno di fiamma, diversamente è stato con Luigi. Matroianni, infatti, prima della fine del 2019, non aveva escluso nulla: “Può essere, non escludo niente… ‘Mai dire mai’ è il mio motto di vita. Ho imparato negli anni a cogliere le sfumature. Tutto può succedere nella vita”.