Isola Dei Famosi: Andrea Cerioli prova un interesse per Elisa Isoardi?

Miryea Stabile, ex volto di Rai 1 e vincitrice de ”La Pupa e il Secchione”, ha fatto notare a Elisa Isoardi che Andrea Cerioli, nuovo naufrago sull’isola delle Honduras, potrebbe provare un interesse proprio per lei.

LE PAROLE DI MIRYEA STABILE: ANDREA CERIOLI PROVA UN INTERESSE PER ELISA ISOARDI? – Myriea ha così dichiarato: “Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’. C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui”. Andrea Cerioli è molto noto al mondo della tv per aver partecipato al Grande Fratello quando era agli esordi e poi per aver fatto il tronista a Uomini e Donne per ben due volte.

E’ stato duramente attaccato dopo la partecipazione all’Isola Dei Famosi, in quanto si è dimostrato molto irritabile e scontroso. Inoltre non è molto propenso ad aiutare i suoi compagni e a partecipare alle missioni di gruppo.

E’ stato duramente attaccato anche da Daniela Martani e da Akash Kumar in quanto pare che si modifichi le foto. Appare infatti diverso rispetto alle foto che pubblica su Instagram nelle quali risulta essere in forma e muscoloso. A notare questo piccolo dettaglio sono stati anche i suoi fan.

LA RISPOSTA DI ELISA ISOARDI – “Davvero potrebbe essere un figlio per me”, ha esordito Elisa Isoardi alle affermazioni di Miryea. Lui la fa ridere, è simpatico, ma attualmente è attratta da uomini più grandi. Per quanto riguarda ciò si è espressa anche Vera Gemma che ha dichiarato che lei potrebbe essere la mamma di tutti i suoi partner. Ilary Blasi deciderà di parlarne nella prossima puntata? Ricordiamo che Andrea Cerioli sta con Arianna Cirrincione, conosciuta e scelta proprio a Uomini e Donne. Come la prenderà sentendo queste affermazioni?