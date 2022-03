Isola dei Famosi, ballerino di Amici: “Mi hanno contattato più volte”

L’Isola dei Famosi è alle porte ed un volto molto noto di Amici ha fatto un’inaspettata rivelazione sul programma. Si tratta di Andreas Muller, ex vincitore del talent e attualmente nel corpo di ballo dei professionisti.

“Mi hanno contattato più volte” – Nelle scorse ore Andreas ha fatto una spiazzante confessione agli utenti del web. Il ballerino ha infatti pubblicato una foto che lo mostra in un look selvaggio, con la barba lunga e folta.

Un tipico aspetto da naufrago, così come da lui stesso affermato nella didascalia. Ed è proprio sotto lo scatto che Muller si è lasciato andare ad un’inaspettata rivelazione sull’Isola dei Famosi:

“Una cosa che non sai:

L’anno scorso ero in “ballo” per partecipare a “L’isola dei Famosi” in qualità di naufrago, poi successivamente mi chiamarono chiedendomi se mi avesse fatto piacere partecipare in qualità di inviato. E niente, stamattina mi sentivo nel mood”.

Stando quindi alle dichiarazioni dell’ex vincitore di Amici, la produzione lo avrebbe più volte contattato e non solo per vestire i panni di naufrago. Non è nota un’ulteriore chiamata anche per questa edizione, ma non è nemmeno da escludere una possibile partecipazione di Andreas in futuro.

Nell’attesa che la nuova edizione del rinomato reality prenda il via , stanno iniziato a circolare i nomi dei possibili vip che sbarcheranno in Honduras. L’unica cosa certa è che ci sarà il ritorno di Alvin, storico inviato del programma.