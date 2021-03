Isola Dei Famosi: Elettra Lamborghini sarà presente in ‘smart-working’ alla prima puntata

Elettra Lamborghini sarà presente nella prima puntata dell’Isola Dei Famosi. E’ stata scelta da Mediaset come opinionista accanto alla conduttrice Ilary Blasi. Purtroppo Elettra ha annunciato però qualche giorno fa di essere positiva al Covid-19.

La ragazza a quanto pare lavorerà in smart-working, ossia da casa. In studio con Ilary Blasi quindi saranno presenti, oltre ad Elettra Lamborghini, anche Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, da poco uscito vincitore dal Grande Fratello.

Purtroppo vedere un partecipante di una trasmissione in smart-working, ossia da casa, non è una novità per i telespettatori. E’ capitato varie volte di vedere personaggi del mondo della tv seguire, partecipare e interagire nei programmi da casa, perché magari positivi al Covid o in quarantena fiduciaria.

La Lamborghini, tra le altre cose, ha fatto sapere di stare bene e che anzi, avrebbe solo un po’ di tosse. Per questo può tranquillamente partecipare da casa alla trasmissione. Non ci saranno ferie per lei che dovrà osservare i 15 naufraghi direttamente da casa, sin da quando entrano nell’isola dell’Honduras.

Dunque Ilary Blasi avrà modo di collegarsi più volte con Elettra e anche con Massimiliano Rosolino, atleta italiano del nuoto. La prima puntata andrà in onda lunedì 15 marzol, i naufraghi sono già partiti per l’Honduras e ci sono già stati i primi scontri.