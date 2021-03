Uomini e Donne: Sophie Codegoni risponde alle critiche

L’ormai ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni è stata aspramente criticata nelle ultime ore. Il motivo sarebbe inerente alla pandemia in corso e al suo desiderio di voler uscire, nonostante la zona rossa.

IL POST DI SOPHIE CODEGONI – Tutto è nato da un post fatto da Sophie nel quale diceva che avrebbe scritto il certificato per fare la spesa, fingendo di recarsi al supermercato, pur di fare una passeggiata. Parole che hanno colpito subito tutti i fan.

LA RISPOSTA DI SOPHIE CODEGONI ALLE CRITICHE – Non sono mancate le numerose critiche fatte alla ragazza, in seguito al suo post condiviso sui social. In molti non hanno accettato le sue giustificazioni e lei non ha potuto fare a meno di rispondere:

“Era uno scherzo, la so benissimo la situazione e dovevo realmente fare la spesa. Ecco lo scontrino, lo so che pensate che é uno scontrino falso ma guardate, non lo è”. Parole che i fan non hanno del tutto accettato, continuando a criticarla apertamente.

SOPHIE CODEGONI E MATTEO RANIERI IN CRISI? – Tra le altre cose che i fan di Uomini e Donne non riescono a digerire c’è la possibilità che con Matteo Ranieri ci sia già una crisi, nonostante i due siano usciti dal programma da solo qualche settimana.

Matteo ha preferito tranquillizzare i fan in un’intervista rilasciata per Mondo Tv 24. Ha dichiarato di non stare attraversando nessuna crisi e di stare vivendo un buon momento, rassicurando i fan. Solo cosa accadrà il futuro potrà dire se realmente stanno bene insieme o meno. Staremo a vedere.