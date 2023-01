Isola dei Famosi, ex naufrago vittima di una rapina: “Mi hanno minacciato con un coltello”

Nella giornata di ieri ad attirare l’attenzione degli utenti dei social è stata la IG Story di un ex volto dell’Isola dei Famosi. Si tratta di Matteo Diamante, ex naufrago ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato sul web, il ragazzo è stato vittima di una rapina.

“Mi hanno minacciato con un coltello” – Diamante è noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Ex on the Beach, dove ha avuto di rincontrare la sua ex Nikita Pelizon. La ragazza è tra i concorrenti della settima edizione del GF Vip, così come anche George Ciupilan, uno dei più cari amici di Matteo.

Nei mesi scorsi l’ex volto di Uomini e Donne è finito nel mirino del gossip per alcune sue dichiarazioni riguardo alla sua ex fidanzata e all’amicizia instaurata con George. Questa volta, però, a far finire Matteo al centro dell’attenzione non è stata alcuna sua affermazione, ma una brutta disavventura vissuta nella serata di giovedì.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, come rivelato da lui stesso nelle sue Storie di Instagram, è stato vittima di una rapina: “Mi hanno rubato telefono e soldi, minacciandomi con un coltello fuori da una discoteca giovedì sera. Potevo evitarlo? Si…Poteva andare peggio? Si”.

Oltre a lamentarsi della situazione critica che si sta vivendo a Milano per quanto riguarda questi episodi criminali, Matteo ha voluto lasciare anche un consiglio ai suoi fan: “Comunque Milano sta diventando veramente una giungla. State in campana e non girate mai da soli…”.