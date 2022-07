Isola dei Famosi, fiori d’arancio per un’ex naufraga: il racconto della proposta sui social

Da quanto appreso recentemente sui social, per Virginia Mihajlovic, ex protagonista dell’Isola dei Famosi, saranno presto fiori d’arancio. L’ex naufraga ha infatti ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio dal fidanzato Alessandro Vogliacco.

IL RACCONTO SUI SOCIAL – Ad annunciare l’evento è stato il calciatore del Genoa, condividendo i romantici scatti in bianco e nero su Instagram. Insieme da cinque anni, i due convoleranno presto a nozze.

Dalle immagini postate sul social, si vedere Alessandro inginocchiarsi davanti a Virginia. Ad accompagnare le foto è la dolce didascalia scritta dal giocatore:

“Mi sono inginocchiato per chiederti di starmi accanto per tutta la vita, l’ho saputo dal primo sguardo che non te ne saresti più andata. 1825 giorni insieme”.

I due sono diventati genitori di Violante lo scorso ottobre, a cui hanno dedicato delle bellissime parole solo pochi giorni fa. In occasione dei suoi 8 mesi, Alessandro e Virginia hanno scritto sui social:

“Anche se un po’ in ritardo (come sempre) non poteva mancare la foto con la tortina dei tuoi 8 mesi amore mio, grazie per la bambina che sei e per tutte le gioie che regali a tutte le persone che ti amano. Sei unica e non avrei potuto desiderare di più dalla vita”.