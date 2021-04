Ivana Mrazova, colpita da un grave lutto: la vicinanza di Luca e Tonon

La nota modella Ivana Mrazova è stata recentemente colpita da un grave lutto. L’ex gieffina, da quanto ha annunciato pubblicamente, ha perso il padre. A dimostrare pubblicamente la loro vicinanza sono stati Luca Onestini, il fidanzato, e Raffaello Tonon, grande amico di Luca e anche lui ex gieffino.

“Ciao papà…” – Nella giornata di oggi, Ivana ha voluto annunciare ai suoi tanti follower la perdita dell’amato padre. Non sono rese note le cause del decesso, ma sono stati in molti a dimostrare il loro affetto e vicinanza alla modella.

L’ex valletta di Sanremo ha pubblicato un post su Instagram, un vecchio scatto che ritrae il padre e lei da piccola. Ad accompagnare la foto è la didascalia: “Ciao Papà, ti amo”. Sotto a questo post non sono ovviamente mancati i commenti di Onestini, suo fidanzato da anni, che ha voluto replicare solo con un cuore. Tonon, conosciuto dalla coppia durante il percorso al GF Vip, le ha dato le sue condoglianze.

Sebbene non siano state rese note le cause della morte, Ivana non ha mai tenuto nascoste le condizioni di salute del padre. La Mrazovaha infatti rivelato che nel 2005 al genitore è stato diagnosticato un tumore al collo. A seguito di un intervento per asportarlo, sono stati lesionati alcuni nervi che l’hanno portato all’immobilità delle braccia.

Un duro colpo per una ragazza di 13 anni. Inoltre, durante gli anni della malattia del padre, Ivana Mrazova ha iniziato a muovere i primi passi sulla passerella.