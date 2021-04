Daniele Nuzzi, influencer italiano porta in Italia il Brand Clocks and Colours

Ormai gli accessori da uomo sono imprescindibili per avere un outfit alla moda e di tendenza. Tra le novità del mercato, segnaliamo il nuovo brand Clocks and colours. Si tratta di un’azienda che produce anelli, bracciali e collane. La progettazione di questi materiali viene fatta a Toronto, in Canada, mentre la realizzazione è opera di esperti maestri argentieri direttamente a Bali.

A portare questa grande realtà in Italia è l’influencer Daniele Nuzzi, originario di Villaricca è un giovane classe 1989 che da anni vive a Roma e grazie ai suoi social promuove diversi marchi italiani e internazionali di abbigliamento e accessori. Tra le grandi passioni di Nuzzi ci sono, oltre ovviamente a Internet e ai social network, la musica e la fotografia. Quest’ultima è parte integrante dei suoi lavori online, per poter mostrare sempre gli angoli migliori sia della sua immagine che dei prodotti che pubblicizza.

Cliccando qui si può accedere al profilo del giovane influencer che vanta oltre 69mila follower. Nella sua bio si definisce Brand Ambassador ed è fondatore di Beauty Secret Italia. Il suo profilo è lo specchio sia della sua vita privata che della sua attività professionale.

Tra i prodotti venduti da Clocks and Colours spiccano, quindi, i colori dell’argento e del grigio grazie alla materia prima utilizzata. Molte le fantasie che vedono protagonisti gli animali come serpenti, leoni ma anche elementi esoterici come scheletrici e piccoli diavoli. Da qui si possono apprezzare tutti i prodotti in commercio. Questo invece il link per gli acquisti.

La genesi di tutti questi prodotti, come già riferito in precedenza, è l’America del Nord, un luogo notoriamente selvaggio e affascinante. Da qui la rappresentazione di animali feroci e creature mitologiche. Si tratta di una collezione di accessori molto esclusiva e di gran classe.