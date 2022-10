Jennifer Lopez, lite con Ben Affleck: lui via di casa

Pare che il periodo idilliaco vissuto da Jennifer Lopez e Ben Affleck sia ufficialmente finito: lui sarebbe andato via di casa

Il periodo idilliaco tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembrerebbe essere ufficialmente finito stando a quanto riportato dai magazine americani. I due hanno celebrato il matrimonio quest’estate, dopo vent’anni dal primo incontro. Una storia che ha fatto appassionare i fan della coppia che speravano in un ritorno di fiamma. Cosa sarà accaduto adesso?

Litigi tra la J-Lo e l’attore: lui è andato via di casa

Sui magazine americani non si parla di altro, tra J-Lo e l’attore sembrerebbe esserci in atto una vera e propria crisi coniugale. Nell’ultimo periodo i litigi nella coppia si sarebbero intensificati, tanto da portare Ben a lasciare la casa nella quale viveva con la moglie. Litigi su litigi, incomprensioni e stress, tra i due le cose non vanno affatto bene.

Questo momento ha portato la coppia a vivere distante, in due case di proprietà diverse a Los Angeles. Tra i motivi di questi scontri anche tante promesse mancate: Ben Affleck avrebbe promesso alla moglie di smettere di fumare, o almeno impegnarsi per raggiungere l’obiettivo. Tuttavia, di recente l’attore è stato beccato per le strade di Santa Monica mentre fumava e beveva una bibita gassata.

Quando è iniziata la crisi?

Stando ad una fonte consultata da RadarOnline, la crisi sarebbe iniziata con il ritorno alla normalità. Inoltre, sembrerebbe che la cantante e attrice voglia a tutti i costi il massimo controllo sulla relazione e sulla famiglia. Non solo il vizio del fumo, Jen avrebbe chiesto al marito di darsi una regolata anche con festini e gioco d’azzardo.

I matrimoni di J-Lo

Vi ricordiamo che l’attrice è stata sposata per ben quattro volte nella sua vita: nel 1997 ha detto sì al cameriere cubano Ojani Noa, nel 2001 con il ballerino Chris Judd, nel 2004 con il cantante Marc Anthony e infine con Ben Affleck. Il matrimonio più lungo è stato quello con Marc Anthony con il quale ha avuto due gemelli, Emme e Max. Ben Affleck è stato invece legato a Jennifer Garner. La coppia ha avuto tre figli, Violet, Seraphina e Samuel.