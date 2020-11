Jennifer Lopez: il video in cui appare bellissima e indossa solo un anello

La celebre cantante statunitense continua a stupire per il suo aspetto fisico. La donna ha “soli” 51 anni, ma appare ancora in forma e raggiante come se ne avesse ancora 20. Stavolta a lasciare senza parole i fan è un video nel quale presenta il suo nuovo singolo In The Morning in cui si mostra nuda con indosso solo un anello.

Nel video si vede chiaramente la cantante che posa facendo degli scatti per il famoso fotografo Mert Alas. Indossa soltanto il suo prezioso anello di fidanzamento, regalatogli dal suo fidanzato Alex Rodriguez, in seguito ad una romantica proposta di matrimonio.

ALTRI PROGETTI DI JENNIFER LOPEZ – La cantante sta lavorando anche nel mondo della bellezza e della moda ad una nuova linea beauty. Questa prevederà, molto probabilmente, prodotti make up e skincare. Ancora non conosciamo, però, la data di uscita. Il titolo del nuovo progetto sarà JLo Beauty. Sappiamo che la Lopez aveva già lanciato, anni fa, una linea di gioielli. Questi nuovi prodotti riscontreranno lo stesso successo?

IL LOOK DELLA CANTANTE AGLI AMERICAN MUSIC AWARDS 2020 – Jennifer Lopez è da sempre icona di stile nel mondo della moda. Ultimamente la donna ha lasciato di stucco tutti i suoi fan per l’abito indossato durante gli American Music Awards 2020. In quell’occasione ha deciso anche di esibirsi sul palco con movenze particolarmente sexy, indossando solo un body nero. Ha cantato due sue nuove canzoni in collaborazione col cantante Maluma. La notizia e il video, dove appare nuda, è stata riportata anche da veryinutilpeople.it.