Jessica Selassié, frequentazione in corso con un ex corteggiatore di Uomini e Donne?

Recentemente a finire al centro della cronaca rosa è Jessica Selassié, la vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip. Ad alcuni utenti dei social, non sono affatto sfuggiti dei movimenti sospetti da parte dell’ex gieffina e da un ex volto di Uomini e Donne, Matteo Fioravanti.

C’È DEL TENERO? – C’è del tenero tra Jessica e Matteo? È quello che si stanno chiedendo i fan dell’ex gieffina dopo quanto emerso dal suo account social. Lei e l’ex corteggiatore hanno iniziato a seguirsi, scambiandosi svariati like. Inoltre, nelle recenti IG Stories della principessa ad apparire spesso al suo fianco è proprio Fioravanti.

Se da parte della Selassié non è giunto alcun commento, ad alimentare il gossip è stato proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne. Nel corso di una diretta di Instagram, Matteo ha parlato del suo prototipo di ragazza ideale e ha così rivelato:

“Mi può colpire l’inaspettato sinceramente, a me è successo. Sapete tutti qual è la mia preferenza: le more. Quello è poco ma sicuro, la ragazza mora a me colpisce tanto. Pure le bionde nulla da togliere, per carità. Però… moretta e un poco scuretta… capito?”.

Durante la diretta di Instagram, a Matteo è stato chiesto se tra lui e Jessica fosse scattato del feeling, dati anche gli apprezzamenti fatti durante l’esperienza della ragazza nel GF Vip. A questa domanda, il ragazzo è sembrato abbastanza imbarazzato e ha ammesso: “Non commento, non posso commentare. Non posso ragazzi anche perché non c’è niente da commentare”.