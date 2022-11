Johnny Cardoso, nuovo mediano per la Roma

Johnny Cardoso è il nuovo obiettivo per il centrocampo della Roma. Il calciatore statunitense potrebbe arrivare anche grazie ad alcune condizioni favorevoli

Johnny Cardoso dell’Internacional de Porto Alegre sembrerebbe essere il nuovo profilo entrato nel mirino di Tiago Pinto e José Mourinho. Il giocatore statunitense è valutato circa 7 milioni di euro dal club brasiliano, che potrebbe privarsene già da subito.

Il calciatore sembra essere intrigato dalla possibilità di trasferirsi in Europa, specialmente perché sarebbe un passo enorme per la sua carriera. Al momento non è impegnato nel mondiale in Qatar, il CT della nazionale a stelle e strisce non lo ha convocato, ma resta comunque un giocatore da tenere d’occhio.

Possibilità concrete

Il calciatore ha origini brasiliane ed è cresciuto calcisticamente nell’Internacional de Porto Alegre. In passato già un’altra squadra italiana si è interessata a lui ed è lo Spezia. La Roma sembra intenzionata a fare la voce grossa per lui, tanto da provare a proporre un’offerta al club brasiliano già nel mese di gennaio.

Per ora sono solo voci, ma la possibilità che il calciatore arrivi a vestire la maglia giallorossa c’è. Sarebbe il centrocampista giusto per far rifiatare i titolari: giovane, low cost, senza troppe pretese e che ha margini di crescita. Il centrocampista, inoltre, può fare quasi tutti i ruoli in mezzo al campo. Lo si è visto come mediano, centrale e anche trequartista. È un classe 2001 con un fisico non troppo pesante, una via di mezzo che lo rende interessante per un’eventuale centrocampo futuro della Roma.