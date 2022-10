Jordi Alba, la Juventus si inserisce

I bianconeri sembrerebbero aver puntato Jordi Alba, a lungo obiettivo dell’Inter. Il calciatore è in uscita dal Barcellona

I bianconeri potrebbero clamorosamente strappare Jordi Alba all’Inter. Il calciatore è da tempo nel mirino dei nerazzurri, che alla fine dello scorso mercato estivo hanno provato a chiudere una trattativa durata giorni.

Per prelevarlo dal Barcellona potrebbero bastare 10 milioni, specialmente perché il contratto del calciatore andrà in scadenza nel 2024 e i catalani vogliono monetizzare un’eventuale addio. Lo spagnolo è però anche nel mirino di altre società, con il rischio concreto che possa restare in Spagna.

Il Valencia lo rivuole

Cantera del Barcellona, qualche prestito, Valencia, qualche prestito e poi Barcellona. Questo il percorso fatto da Jordi Alba nel corso della sua carriera e ora potrebbe finire nuovamente per tornarsene a Valencia. La pista per lui sarebbe cosa gradita, specialmente perché con i giallorossi è esploso.

Il calciatore non ha ancora però espresso preferenze, con il Barcellona – secondo fonti estere – che avrebbe in mente di offrire il cartellino per arrivare a Gaya. Ciò manderebbe fuori strada sia Juventus che Inter, con i bianconeri però che negli ultimi giorni sembrerebbero essere arrivati di gran carriera sul giocatore.

Dalla Spagna, ne ha parlato Sport, infatti parlano di un interesse concreto da parte della squadra di Agnelli per il calciatore. La probabilità che il calciatore possa lasciare già nel prossimo mercato di gennaio c’è, con Inter e Juventus pronte a darsi battaglia per evitare di vedere il calciatore partire verso altri lidi. Nel caso in cui l’assedio fallisse, la Juventus perderebbe due obiettivi. Gaya e Jordi Alba piacciono, ma i soldi sono quelli che ci sono.