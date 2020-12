Juve, accelerata per Reynolds: incontro con Cagliari e agente per definire l’affare

La Juventus mette la freccia e scavalca la concorrenza di Roma e Club Brugge nella trattativa per l’acquisto di Bryan Reynolds, terzino americano classe 2001 dei Dallas FC.

Stando a quanto riporta stamani Sportmediaset, la società bianconera si ritiene ottimista per la buona riuscita dell’operazione, che dovrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 9 milioni di euro.

In caso di acquisto da parte della Juventus, il giocatore non si trasferirà a Torino, dato che al momento gli slot per gli extracomunitari sono completamente occupati.

Per tale motivo i bianconeri hanno intenzione di mettere in piedi l’affare in sinergia con il Cagliari. In tal modo Reynolds approderebbe in Sardegna e resterebbe agli ordini di Di Francesco fino a giugno, quando si trasferirà in bianconero.

Nelle prossime ore è previsto un incontro tra la Juventus, il Cagliari e l’agente del giocatore, l’obiettivo è quello di definire al più presto i dettagli del contratto per concludere l’operazione.