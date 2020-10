Juve, due esclusioni di lusso nella lista Champions: rischiano Khedira, De Sciglio e Douglas Costa

Saranno Barcellona, Dynamo Kiev e Ferencvaros gli avversari della Juventus nel girone di Champions League. Sorteggio abbastanza positivo per i bianconeri, che sulla carta dovrebbero giocarsi il primo posto con i catalani.

Andrea Pirlo sta già pensando alla lista di convocati per la coppa dalle grandi orecchie e spera in un aiuto dal mercato per evitare quanto accaduto lo scorso anno a Sarri, costretto ad escludere Emre Can e Mandzukic, con tutte le polemiche che ne scaturirono.

Al momento Pirlo è nella stessa situazione e sarà chiamato ad escludere per forza di cose due pezzi grossi. Il principale indiziato è Sami Khedira, messo alla porta dalla società ma non intenzionato a lasciare Torino senza una ricca buonuscita.

Con Rugani destinato al Rennais a rischiare sarebbero Douglas Costa e Mattia De Sciglio. Il primo in caso di permanenza può risultare utile alla causa e gode, inoltre, della stima del tecnico. A farne le spese sarebbe il terzino, salvo cessione negli ultimi giorni di mercato.

Qualora in entrata arrivasse Moise Kean la Juve non avrebbe problemi, dato che potrebbe inserire il giocatore nella lista B.