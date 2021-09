Juve, idea Jovic per gennaio: l’attaccante vuole lasciare Madrid

La Juventus potrebbe intervenire nel mercato di gennaio per rinforzare ulteriormente il reparto avanzato di Massimiliano Allegri e stamani sono giunte importanti novità sulla questione.

Come riporta Sportal.it, Luka Jovic, attaccante classe 1997 del Real Madrid, starebbe spingendo per lasciare i Blancos a gennaio per via del poco spazio trovato fino a questo momento con Carlo Ancelotti.

Il serbo, infatti, ha collezionato solamente 9 minuti in due gare di campionato e difficilmente la situazione migliorerà. Motivo per cui l’entourage sarebbe pronto a prendere in considerazione anche l’ipotesi prestito.

Jovic è in estate è stato accostato alla Juventus, che potrebbe tornare a farsi avanti per sfruttare l’occasione.

Oltre ai bianconeri ci sarebbe anche il Milan di Stefano Pioli, che segue l’attaccante da diversi mesi e potrebbe tornare alla carica.