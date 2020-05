Juve, nuova strategia per comprare Milik? Si può aspettare che diventi parametro zero

Il calciomercato del Napoli è quasi sempre condizionato dalle cessioni. La società azzurra, infatti, non ha la possibilità di spendere cifre astronomiche come i top club del calcio mondiale che possono contare su una liquidità quasi illimitata ma bisogna far quadrare tutti i conti per essere in regola.

Aurelio De Laurentiis, in passato, ha ceduto diversi top player: da Lavezzi a Cavani passando per Gonzalo Higuain. Ora, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe arrivato il momento di un’altra cessione illustre. I nomi che si fanno sono quelli di Koulibaly ed Allan. Tuttavia, a fare le valigie potrebbe essere Arek Milik.

L’attaccante polacco, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo anno, nel 2021, e si rischia quindi di perderlo a zero. Una situazione che per il Napoli è insostenibile, motivo per il quale la dirigenza partenopea sta ascoltando tutte le offerte che stanno arrivando per il centravanti.

Tra le squadre maggiormente interessate vi è la Juventus di Maurizio Sarri. Proprio il suo ex allenatore, infatti, lo vorrebbe in bianconero perché ritenuto un grande calciatore. Per acquistarlo, i bianconeri vorrebbero offrire agli azzurri circa 40 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, ci sarebbero dei ripensamenti.

I tifosi bianconeri e forse anche la società starebbero pensando di non acquistare Milik in questa stagione per 40 milioni, ma il prossimo anno a costo zero. Molti, infatti, sono i pensieri proprio sul possibile colpo del Napoli. Ci si domanda perché versare subito una cifra così elevata al Napoli quando il prossimo anno si può avere il calciatore senza pagare un euro. Questo starebbe filtrando nella mente della società bianconera. In questo modo, la Juventus non verserebbe liquidità all’interno della società napoletana evitando così la possibilità di rinforzarsi ed avere meno rivali per la corsa al prossimo Scudetto.