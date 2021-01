Juve, Paganini (RaiSport): “Problemi per Scamacca. Ritorno di fiamma per Llorente”

Si complica la trattativa per l'attaccante del Sassuolo. I bianconeri tornano sullo spagnolo

Ci avviamo verso gli ultimi giorni della sessione invernale di mercato e la Juventus ancora non è riuscita a trovare la quarta punta richiesta da Andrea Pirlo. Il tempo stringe e la società dovrà fare in fretta per accontentare il tecnico.

Il primo nome sul taccuino del direttore sportivo Paratici è quello di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo attualmente in prestito al Genoa. La trattativa va avanti da tempo, ma nelle ultime ore c’è stata un brusca frenata.

A riportare importanti aggiornamenti sulla questione ci ha pensato in diretta su Rai Sport il giornalista Paolo Paganini. Ecco quanto dichiarato (trascrizione Tuttojuve.com):

“Pare che con Scamacca ci siano problemi legati alla valutazione e ci sia un ritorno di fiamma per Llorente come vice-Morata, un giocatore che Pirlo conosce bene”.

La Juve, dunque, nelle prossime ore potrebbe tornare con forza su Llorente, in scadenza di contratto con il Napoli nel prossimo giugno. Da superare l’ostacolo De Laurentiis, che malvolentieri concederebbe il via libera a gennaio per rinforzare una diretta concorrente.