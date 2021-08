Juve, se parte Alex Sandro idea Emerson Palmieri

In casa Juventus sono solo 3 o 4 i giocatori incedibili, per tutti gli altri saranno prese in considerazione le offerte che arriveranno. Tra questi figura Alex Sandro, che non è sul mercato ma potrebbe partire in caso di proposte concrete.

Il terzino brasiliano è un vecchio pallino di Pep Guardiola, ma al momento non c’è alcuna trattativa in piedi. Stesso discorso per il PSG, grande estimatore del giocatore.

La Juve nel frattempo non perde d’occhio la pista che porta ad Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea e nel mirino anche di Inter e Napoli.

Il brasiliano ex Roma sta spingendo per lasciare Londra e gradirebbe tornare in Italia, motivo per cui la Juventus monitora con attenzione la situazione.

Vedremo, dunque, cosa accadrà nei prossimi giorni sul fronte Alex Sandro, la Juve è pronta a valutare proposte e ha già individuato l’alternativa.