Juve senti Marino (Dt Udinese): “De Paul? A gennaio resta con noi”

La Juventus è sulle tracce di Rodrigo De Paul, trequartista dell’Udinese e della nazionale argentina, ma a gennaio la trattativa non ha alcuna possibilità di andare in porto. Per affondare il colpo servirà attendere la prossima estate.

A confermare le indiscrezioni ci ha pensato direttamente il direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Dove va De Paul? A gennaio da nessuna parte. Resta senza dubbio con noi. Poi quest’estate vedremo, ci sarà la Coppa America, poi se ne discuterà.



A Udine un’altra stagione? Di sicuro c’è un feeling perfetto con la società. Il ragazzo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico ottimale, è diventato un leader e qui si trova benissimo. Ti dico la verità: richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ricevute.

Interesse da parte di molti club? Certo, ma finora quelli interessati non si sono neanche avvicinati alla quotazione, anzi sono scappati davanti al prezzo (ride). Scherzi a parte, non voglio dire una cifra, perché non sarebbe affatto logico visto che De Paul non è in vendita”.