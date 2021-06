Juve su Nuno Mendes: l’esterno portoghese costa 50 milioni

La Juventus cerca rinforzi in vista della prossima stagione, tra le priorità c’è l’arrivo di un terzino sulla corsia di sinistra in virtù del possibile addio di Alex Sandro e la società si sta già muovendo in tal senso.

Il brasiliano è stato autore di una stagione con più bassi che alti e la Juve è pronta a prendere in considerazione le offerte che arriveranno. Sulle tracce del giocatore ci sono vari club inglesi.

In entrata, invece, la Juve monitora con attenzione Nuno Mendes, terzino sinistro classe 2002 dello Sporting Lisbona e della nazionale portoghese, con cui disputerà gli Europei.

Oltre alla Juventus sul giocatore c’è l’interesse di top club europei del calibro di Real Madrid e Barcellona, fattore che complica, e non poco, la trattativa.

Nel frattempo, come si legge su La Gazzetta dello Sport, lo Sporting Lisbona ha fissato il prezzo del cartellino per le pretendenti: per liberare il terzino serviranno 50 milioni di euro.