Juventus, acquisti liguri: si prova a depredare lo Spezia

I bianconeri sembrerebbero intenzionati all’intavolare un doppio colpo dallo Spezia. Si proverà a prendere due giocatori dai liguri

La Juventus ha intenzione di costruire una squadra giovane e dinamica, per il futuro. Senza spendere troppo, magari, con soli calciatori utili al progetto. Gli occhi di Madama si sono da poco posati su ben due giocatori dello Spezia, che però sono stati osservati per lungo tempo a distanza.

I due calciatori in questione sono Jakub Kiwior e Emil Holm. Entrambi stanno vivendo una stagione incredibile con i liguri, tanto che varie squadre hanno messo gli occhi su di loro. Tra di queste i bianconeri, che potrebbero tentare di prenderli già da gennaio.

Spezia supermarket

Il prezzo complessivo per entrambi potrebbe essere letteralmente da discount. Al giorno d’oggi difficilmente riesci ad acquistare un buon giocatore giovane a meno di 40 milioni di euro, con i bianconeri che potrebbero prendere entrambi offrendo una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Jakub Kiwior, secondo il club ligure, vale già 20 milioni di euro con Emil Holm che ha una valutazione inferiore. Lo svedese potrebbe venir via per cifre vicine tra i 10 e i 15 milioni di euro, forse anche qualcosina in meno. Plusvalenze incredibili per lo Spezia, considerando a quanto li hanno acquistati.

Kiwior è arrivato dallo Zilina ormai un anno e mezzo fa per poco più di 2 milioni di euro. Emil Holm, invece, è stato acquistato anche esso un anno e mezzo fa, ma con una sostanziale differenza. Il prezzo è inferiore, circa 300mila euro, ed è rimasto in prestito alla squadra in cui giocava.