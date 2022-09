Juventus, Allegri Out di nuovo in voga

I tifosi bianconeri chiedono a gran voce l’esonero di Massimiliano Allegri, specialmente dopo il rocambolesco pareggio con la Salernitana

Quello di ieri è l’ennesimo risultato insoddisfacente per la Juventus. Un pareggio che mantiene l’imbattibilità in campionato, ma che di fatto non porta a nulla. I bianconeri continuano a viaggiare nell’incertezza, con i tifosi bianconeri che mai prima d’ora si ritrovano a voler vedere Allegri esonerato.

L’allenatore livornese, lo sappiamo, è ormai da anni vittima del classico hashtag #allegriout nato proprio dai tifosi, stanchi del vedere le sue Juventus giocare con troppi stenti. Secondo i tifosi, la pecca maggiore della Juventus allegriana è quella di cercare perennemente di difendersi. Senza avere un gioco che possa mettere l’attaccante in condizione di segnare.

Lo vogliono fuori

A pesare non sono soltanto le ultime due partite. Paris Saint Germain e Salernitana hanno mostrato una squadra bianconera fuori forma, certo, ma il peggio è che continua a mancare la voglia in campo secondo molti tifosi. I calciatori sembrano snaturati, spesso e volentieri, e si ritrovano a non esprimere al meglio il loro talento.

Gran parte dei tifosi sembra essersi unita sotto un unico credo: la volontà di vedere Allegri esonerato. Per ora non sembra esserci la possibilità, anche perché il rapporto con la società è buono, ma nel caso in cui si dovesse continuare così l’ipotesi concreta sembra poterci essere. I bianconeri vogliono provare a vincere almeno la Serie A, ma continuando così è probabile che sarà difficile anche arrivare in Champions League in questa annata.