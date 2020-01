Juventus, Bernardeschi resterà fino al termine della stagione

Il club bianconero non cederà Bernardeschi in questa sessione di mercato. I dettagli

Il futuro di Federico Bernardeschi sarà ancora in bianconero, almeno per il momento. L’attaccante resterà a Torino fino al termine della stagione e proverà a giocarsi la riconferma per il prossimo anno. La speranza è quella di riuscire a trovare maggiore continuità, Sarri punta su di lui ma gli ha chiesto maggiore impegno.

MERCATO – Le opache prestazioni del giocatore fino a questo momento ne hanno messo in discussione la permanenza a gennaio. Bernardeschi è stato accostato prima al Barcellona nell’ambito dall’affare Rakitic e poi al Milan nello scambio con Paquetà. Entrambe lo operazioni, però, non hanno convinto pienamente la Juventus, che ha rimandato tutto alla prossima estate.

CONFERMA – L’impressione, però, è che non sarà facile per Bernardeschi conquistare il posto da titolare e restare in bianconero. La Juve ha prelevato Kulusevski, in arrivo nel prossimo giugno, e la folta concorrenza in avanti potrebbe spingere Paratici a piazzare altrove l’ex Fiorentina.

INTERESSE E VALUTAZIONE – Oltre al Milan, su Bernardeschi resta vivo anche l’interesse della Roma e del Napoli. La valutazione della Juventus si aggira sui 25 milioni di euro.