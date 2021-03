Juventus, calde le piste che portano a Locatelli e Aouar

La Juventus è al lavoro in vista del prossimo anno per rinforzare la rosa, a prescindere dalla permanenza o meno di Andrea Pirlo. Il reparto che più necessita di nuova linfa è quello di centrocampo, con vari giocatori che in questa stagione non hanno convinto.

La Juve in estate proverà a piazzare Rabiot e Ramsey, poi si muoverà in entrata, ma le idee sono già chiare. Stando a quanto riporta il Corriere di Torino, i nomi più caldi sono quelli di Manuel Locatelli e Houssem Aouar.

Il centrocampista del Sassuolo è un obiettivo di vecchia data, Paratici ha già provato a strapparlo nella scorsa estate e sta lavorando per la prossima. Valutazione di mercato sui 40 milioni, ma è possibile l’inserimento di contropartite tecniche gradite ai neroverdi.

Per quanto riguarda Aouar, invece, il costo del cartellino resta sui 50 milioni di euro e la trattativa non è semplice nonostante il gradimento da parte del giocatore.

Il Lione resta comunque interessato al riscatto di Mattia De Sciglio, che potrebbe essere inserito nell’affare.