Juventus, Cavani avrebbe rifiutato per non tradire i tifosi napoletani

Il calciomercato italiano è ormai entrato nel vivo. Le società italiane hanno iniziato a comprare nuovi calciatori per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Causa Covid-19, infatti, il mercato è stato spostato ad inizio settembre.

Tra le squadre che hanno intenzione di cambiare un po’ vi è la Juventus. Dopo l’esonero di Maurizio Sarri, i bianconeri hanno optato per Andrea Pirlo. L’ex calciatore bianconero, ora, avrà il duro compito di risollevare uno spogliatoio un po’ sconsolato.

Tra i calciatori fatti fuori da parte del nuovo allenatore vi è Gonzalo Higuain. L’ex numero 9 del Napoli, infatti, non rientra nei piani di Pirlo.

La Juventus, è quindi alla ricerca di un nuovo attaccante centrale. Molti sono i nomi che la dirigenza sta sondando, tra cui Milik, Dzeko ed Edinson Cavani.

Proprio dall’ex centravanti del PSG sarebbe arrivato un rifiuto di vestire la maglia bianconera per non tradire i suoi ex tifosi napoletani. Nonostante l’ingaggio importante che la società poteva offrirgli, Cavani ha preferito non andare a giocare nei rivali dei tifosi azzurri. Una scelta che ha soddisfatto i tifosi partenopei.