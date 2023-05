Juventus, c’è la volontà di acquistare Pau Torres

Punto fermo della difesa del Sottomarino Giallo, la clausola di rescissione del difensore centrale è salita a 65 milioni di euro. Il club torinese è molto interessato al difensore, ma cercherà di negoziare una riduzione del prezzo

La Juventus sta dimostrando un ottimo livello agonistico, anche se è vero che le sue aspirazioni sportive potrebbero essere troncate per motivi che esulano dal campo di gioco. In ogni caso, si sta delineando la strategia per l’arrivo di rinforzi durante la prossima finestra di trasferimento estiva.

Sono diverse le posizioni su cui intende spingere, anche se spicca la necessità di trovare un nuovo trequartista per il reparto arretrato difensivo. Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, i piemontesi starebbero valutando seriamente l’ipotesi di acquistare Pau Torres.

Pau Torres sta guadagnando slancio alla Juventus

Giocatore fondamentale per il Villarreal, il suo ipotetico cambio di scenario non sarà esattamente alla portata di tutti. Il motivo? La clausola rescissoria del centravanti è salita a 65 milioni di euro. Il suo contratto scade a metà del 2024, un fattore che la Juve sta cercando di sfruttare per ridurre il costo di Pau.

Seguito da vicino da Tottenham Hotspur e Aston Villa dalla Premier League, il giocatore delle giovanili di Groguet ha escluso un’uscita durante le ultime sessioni di mercato. Tuttavia, ha già dato il via libera per unirsi alla Vecchia Signora. A Torino c’è quindi un moderato ottimismo per Pau Torres. Resterà da capire se la Juventus proverà a prenderlo, specialmente perché il pericolo di non andare in Europa è persistente.