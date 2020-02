Juventus, dopo Szczesny pronto il rinnovo di Chiellini: i dettagli

Nella giornata di ieri la Juventus ha annunciato il rinnovo di Wojciech Szczesny, il portiere polacco difenderà la porta bianconera fino al 2024. Notizia che mette fine alle voci di mercato circolate negli ultimi mesi riguardo il possibile addio dell’estremo difensore al termine della stagione.

IN FILA C’E’ CHIELLINI – Dopo il polacco potrebbe essere il turno di Giorgio Chiellini, che sta recuperando dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ed è tornato ad allenarsi sul campo. Il centrale è in scadenza nel prossimo giugno e la società è pronta a concedergli il rinnovo.

UN ALTRO ANNO – Stando a quanto riporta Sportmediaset, il difensore a breve dovrebbe firmare il prolungamento contrattuale per un altro anno. La società ha fiducia nel suo capitano e spera che torni sui livelli passati trovando la continuità che gli è mancata negli ultimi anni.

RECUPERO – Chiellini dalla scorsa settimana sta alternando allenamenti con il resto della squadra ad altri di lavoro individuale, continuerà in questo modo fino al definitivo rientro in gruppo. Per il ritorno in campo bisognerà aspettare la fine di febbraio o al massimo gli inizi di marzo.