Juventus, Dybala positivo al quarto tampone? L’entourage smentisce

Paulo Dybala sarebbe ancora positivo al coronavirus. La notizia è arrivata nelle ultime ore dalla Spagna, a riportarla la trasmissione spagnola El Chiringuito, secondo cui l’attaccante dopo 39 giorni non sarebbe ancora guarito completamente, con il quarto tampone che avrebbe dato esito positivo.

SILENZIO – Dalla Juventus nel frattempo non è giunto alcun commento sulla vicenda. I bianconeri hanno deciso di comunicare solo la definitiva negatività dei calciatori e non hanno ancora ufficializzato la sua guarigione dell’argentino, come avvenuto invece per Rugani e Matuidi.

SMENTITA – Stando però a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che ha avuto modo di parlare con l’entourage del giocatore, l’esito del quarto tampone ancora non sarebbe arrivato, con Dybala ancora in attesa di capire se sia ancora positivo o meno.

CONDIZIONI – La Joya nel frattempo resta nella sua casa a Torino, è asintomatico e in via di guarigione. Dopo una prima fase con tosse, raffreddore e dolori muscolari, sta riprendendo gradualmente ad allenarsi per recuperare la condizione fisica. Nei giorni scorsi l’argentino in una chat con Alessandro Del Piero aveva aggiornato i fan sulle condizioni di salute:

“Io e Oriana siamo rimasti a Torino, aspettiamo che passi tutto. Abbiamo avuto qualche sintomo, non fortissimi ma io un po’ più rispetto a Oriana. I miei sono stati più lunghi, ma sono sempre stato tranquillo”.