Juventus, Gianni Di Marzio: “Giocatori freddi nei confronti di Sarri. C’è distacco tra squadra e allenatore”

Le immagini della festa scudetto nello spogliatoio della Juventus al termine della vittoria con la Samp metterebbero in evidenza il rapporto non idilliaco tra Maurizio Sarri e la squadra bianconera. Ne è convinto il noto opinionista Gianni Di Marzio, che ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, ha dichiarato:

“I meriti della Juve non sono in discussione, piuttosto ci sono stati demeriti degli altri che quest’anno potevano davvero vincere lo Scudetto. Io però sono rimasto sconcertato dalla freddezza dei giocatori nei confronti dell’allenatore: come la leggiamo questa cosa? Si nota un distacco fra squadra e allenatore. Non vorrei che l’atteggiamento dei giocatori sia stato indicativo di un esonero dell’allenatore.

Io la interpreto così, feeling o non feeling. Qua siamo di fronte a dei professionisti che secondo me devono avere rispetto per un allenatore come Sarri. I giocatori si sono abbracciati solo fra di loro, i dirigenti e gli anziani della squadra per prima cosa dovevano prendere l’allenatore e gettarlo in mezzo ai giocatori, anche per mascherare possibili dissapori. Non mi sembra giusto vedere i festeggiamenti solo fra i giocatori.

Io certi momenti li ho vissuti e per questo dico che non è giusto. L’allenatore è stato trascurato, l’atteggiamento dei giocatori è stato irriguardoso. Hanno voluto dimostrare di aver vinto solo loro. Da ex allenatore questo non mi è piaciuto.

La Champions League? Col Lione sono convinto che la Juve vincerà. Poi si andrà in Portogallo e il rapporto giocatori-allenatore sarà determinante. Se i giocatori hanno festeggiato da soli, dovranno dimostrare di poter vincere la Champions anche senza allenatore”.