Calciomercato, le trattative più hot delle big di Serie A

La stagione 2019/2020 del calcio italiano non è ancora terminata, ma le grandi della Serie A stanno già cominciando a pianificare la prossima annata, anche perché non ci sarà molto tempo per programmare.

Sarà un calciomercato molto particolare, quello che caratterizzerà l’estate 2020 delle squadre di calcio. Probabilmente la finestra entro cui si potranno portare a termine le operazioni sarà allargata, ma il poco tempo tra la fine della stagione precedente e l’inizio della successiva farà in modo che il calciomercato diventi come scommettere sulle scommesse sportive: ci vorrà tanto studio, tempismo e intuizione per azzeccare le scelte.

Ma vediamo quali sono i rumor che circolano già sulle migliori squadre di Serie A.

Juventus, il chiodo fisso è la Champions

I bianconeri, che da anni sognano di alzare nuovamente la Champions League, ci hanno ormai abituato a programmare la campagna acquisti in netto anticipo. Non a caso, Paratici ha già messo a segno il colpo Arthur, prelevato dal Barcellona in una trattativa che ha coinvolto anche Miralem Pjanic, che farà il percorso inverso. Arthur è costato 72 milioni di euro (più 10 di bonus), ma Pjanic è stato venduto a 60 milioni.

Tra gli altri obiettivi dei bianconeri c’è lo spagnolo Ferran Torres, ala destra del Valencia e della nazionale Under-19 spagnola, il cui contratto scade nel 2021: su di lui è però forte anche l’interesse del Manchester City, dato che il tecnico Guardiola ne è un grande estimatore.

Sul fronte delle uscite, saluterà quasi sicuramente Higuain. “Il Pipita”, che già era sul mercato la scorsa estate, vorrebbe chiudere la carriera con una maglia da titolare che la Juventus non può più garantirgli. Per lui si parla di un ritorno in Argentina, più precisamente al River Plate.

Inter, Conte vuole alzare il tasso di esperienza

Anche l’Inter di Antonio Conte è già al lavoro per l’anno prossimo. Il tecnico, ex tra gli altri di Juventus e Chelsea, ha palesato alla proprietà la propria volontà di poter contare su una squadra già pronta per vincere. Ok i giovani, insomma, ma mancano giocatori esperti.

Secondo molti rumor, Mario Mandzukic sarebbe pronto a tornare in Italia, dopo aver già vestito la maglia bianconera. L’attaccante croato, attualmente svincolato, per caratteristiche tecniche e fisiche sarebbe perfetto per gli schemi di Conte. Nel caso Lautaro Martinez dovesse andare a Barcellona, servirebbe però un altro attaccante: Dzeko è da sempre il pallino del tecnico pugliese, ma sarà difficile strapparlo alla Roma.

Milan, Rangnick arriva o no?

Cambiando sponda del Naviglio, al Milan è nuovamente tempo di grandi manovre. Si attende l’ennesima rivoluzione, la terza nel giro di pochi anni, con l’area tecnica completamente affidata a Ralf Rangnick, nonostante l’ottimo lavoro svolto da Pioli da quando ha sostituito Giampaolo.

Se davvero dovesse arrivare il plenipotenziario dirigente e allenatore tedesco, il Milan potrebbe diventare un porto di mare. Suso, in prestito al Siviglia, verrà riscattato dagli spagnoli, mentre lo stesso faranno i rossoneri con Kjaer, arrivato con la stessa formula nel mercato di gennaio. Dubbi sulla permanenza di Ibrahimovic, mentre potrebbe essere Dominik Szoboszlai il primo acquisto dei rossoneri.

Napoli, Gattuso ha convinto De Laurentiis

Arrivato sulla panchina del Napoli per sostituire l’esonerato Carlo Ancelotti, Rino Gattuso ha regalato ai partenopei la Coppa Italia, guadagnandosi sul campo la conferma anche per la stagione 2020/2021.

Oltre a Victor Osimhen, il cui acquisto sembra ormai ad un passo, l’ex tecnico del Milan potrà contare ancora su Fabian Ruiz, dal momento che il suo contratto dovrebbe essere rinnovato. Anche Callejon potrebbe restare, nonostante il suo, di contratto, scadrà al termine del campionato in corso. Se Koulibaly dovesse essere sacrificato per questioni di bilancio, De Laurentiis si butterebbe su Gabriel del Lille

Roma, Fonseca trema: sarà riconfermato?

La Roma, come il Milan, potrebbe anche cambiare guida tecnica, nonostante la qualificazione all’Europa League praticamente in tasca. Fonseca non ha convinto del tutto, tanto che la proprietà starebbe meditando un clamoroso ritorno di Luciano Spalletti – per lui sarebbe la terza esperienza sulla panchina della Lupa.

Molti giallorossi sono finiti sui taccuini dei direttori sportivi di club europei importanti: Diawara piace a Tottenham, Leicester e Newcastle, mentre su Dzeko c’è come detto l’Inter (che avrebbe offerto Vecino). Sul fronte acquisti, piacciono Umtiti del Barcellona e Milik dello stesso Napoli.