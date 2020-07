Come scegliere uno zaino per escursione di ottima qualità

Per praticare il trekking, così come per una semplice escursione in montagna o tra i boschi, per una gita in treno o per una breve vacanza, lo zaino è un accessorio molto gradito e apprezzato per la praticità e la funzionalità. Inoltre, lo zaino piace a molti per quella tipica sensazione di libertà che trasmette, trasformando ogni viaggiatore in un vero giramondo.

Dotarsi di uno zaino capiente per le escursioni è molto importante anche nel caso di brevi viaggi o passeggiate non particolarmente impegnative, verificandone con attenzione le doti e le funzionalità. Infatti, per garantire il massimo comfort durante il viaggio, lo zaino deve essere resistente, comodo e sicuro, in grado di sopportare bene qualsiasi sollecitazione ed evento meteorologico.

Le caratteristiche principali di uno zaino da trekking

Per scegliere il proprio zaino da escursione ideale, occorre valutare con attenzione le esigenze legate al tipo di viaggio che si intende intraprendere. Per una breve gita in campagna, una giornata tra i boschi o una passeggiata in un parco, su terreni di scarsa pendenza e sentieri facilmente percorribili, è sufficiente un modello basilare, leggero e compatto, adatto per portare con sé tutto l’occorrente per trascorrere una giornata all’aperto.

Ovviamente, nel caso di un itinerario di trekking prolungato e complesso, di un’uscita della durata di più giorni o di un sentiero impegnativo, è importante dotarsi di uno zaino tecnico, in grado di assicurare stabilità, equilibrio e minimo ingombro, soprattutto se sono previsti tratti di arrampicata.

Individuare lo zaino perfetto secondo le proprie caratteristiche fisiche

Considerando che lo zaino è un tipo di bagaglio che deve essere “indossato”, è molto importante valutare anche la propria conformazione fisica ed evitare di acquistare un modello troppo grande o ingombrante, che potrebbe compromettere la propria sicurezza, specialmente lungo i sentieri di montagna.

Come riferimento generale, è consigliabile che il peso dello zaino non superi il 20% del portatore. Questo significa non solo prestare attenzione al modello, ma anche evitare di portare con sé oggetti pesanti e magari inutili. Come regola generale, si può dire che gli zaini più essenziali, senza troppi accessori come tasche esterne, cerniere e ganci, sono più leggeri, meno ingombranti e più sicuri.

Uno zaino da trekking di buona qualità per un’escursione di media durata, che preveda anche il pernottamento in tenda o nei rifugi attrezzati, pesa poco più di 2 chilogrammi ed ha una capienza di 40 / 50 litri. Ha una conformazione ergonomica ed è privo di elementi esterni che potrebbero costituire un pericolo.

Prestare molta attenzione ai materiali

Uno zaino da trekking di buona qualità e di fascia media, quindi non troppo economico, è realizzato con ottimi materiali: tessuto tecnico antistrappo, imbottiture ben rifinite, fibbie e chiusure in acciaio o materiale plastico resistente.

Le cuciture devono essere perfette e le chiusure zip applicate in modo da non permettere alla pioggia di penetrare all’interno, mentre l’interno dello zaino deve essere strutturato in modo da avere sempre tutto in perfetto ordine.