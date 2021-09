Juventus, idea Rudiger per la difesa: può arrivare a costo zero

La Juventus ha deciso di dare inizio ad un nuovo progetto cercando progressivamente di ringiovanire la rosa. Il cambio di rotta riguarderà tutti i reparti, soprattutto quello difensivo, dove l’età media è elevata.

Chiellini e Bonucci non sono più giovanissimi, motivo per cui si è fatto un investimento importante su De Ligt, ma servirà affiancare all’olandese un altro centrale di livello per i prossimi anni.

L’occasione potrebbe giungere dal mercato inglese, in particolare dal Chelsea, che a fine stagione potrebbe perdere Antonio Rudiger, in scadenza di contratto nel giugno 2022.

Il difensore ex Roma non ha ancora firmato il rinnovo e se non trovasse l’accordo con i Blues sarebbe libero di trasferirsi altrove a parametro zero nella prossima estate.

La Juventus è interessata, come riportato dal Daily Telegraph, ma i bianconeri dovranno battere la concorrenza del Bayern Monaco.