Napoli Primavera, ufficiale il tesseramento di Saco Coli: i dettagli

Dopo settimane e settimane, finalmente Saco Coli può essere considerato ufficialmente un calciatore del Napoli, Ex Sochaux e Milan, si allenava in prova con gli azzurri già da agosto. Per il suo tesseramento vi sono però stati molti problemi burocratici, tanto che la firma è slittata fino a queste ore.

L’organico di Nicolò Frustalupi può quindi contare su una nuova pedina, caratterizzata da un fisico possente. L’avventura della squadra primavera non è iniziata nel migliore dei modi, a causa del sonoro 1-6 casalingo rimediato contro la Sampdoria.

Ecco allora che l’obiettivo diviene il riscatto immediato, a partire già da sabato, quando alle 13 andrà in scena il match contro la Juventus. Si tratta di una sfida che ovviamente ha un gusto unico e che non può essere considerata una partita come le altre.

E chissà allora che non possa già trattarsi dell’occasione giusta per l’esordio di Saco Coli in maglia azzurra. Il classe 2002 si aggiunge all’elenco dei fuori quota della rosa, che ora arriva a contarne ben sei: Idasiak, Costanzo, Spedalieri, Aziz Tourè, Coli e Cioffi. Quest’ultimo è da pochissimo tornato a disposizione dopo la positività al Covid-19.

Per regolamento comunque, quando tutti i fuori quota saranno a completa disposizione, uno dovrà necessariamente rimanere fuori poiché il numero massimo di fuoriquota consentito è pari a cinque.