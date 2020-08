Juventus, interesse per De Paul, l’argentino: “Udinese capitolo chiuso”

Tra i nomi in orbita Juventus in ottica mercato c’è quello di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese e della nazionale argentina. L’idea dei bianconeri è quella di ringiovanire la mediana ed affidarsi ad elementi di qualità e l’argentino rappresenterebbe un profilo congruo al tipo di gioco di Maurizio Sarri.

Intervistato da Udinese Tv, De Paul ha confermato l’addio al club friulano, sa di aver dato tutto per la squadra e attende la chiamata di una big. Ecco le dichiarazioni:

“Ho lavorato tanto nel lockdown, anche con doppi allenamenti, e sono molto contento di chiuderla così con l’Udinese. L’Udinese mi ha fatto crescere tanto e mi ha fatto diventare un giocatore che sa fare più ruoli, mi ha fatto andare in nazionale…

Io ho sempre dato tutto, spero che la gente sia contenta di quanto fatto, ma credo che sia una tappa da chiudere. Se guardo davanti a me sogno di lottare per lo scudetto o per la Champions League. Però per l’Udinese ho davvero dato più di quello che avevo”.

L’Udinese per lasciar andare il giocatore chiede 35 milioni di euro, la Juventus c’è ma dovrà fare i conti con la concorrenza del Milan e della Roma, che da tempo sono in contatto con l’entourage dell’argentino.