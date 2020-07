Juventus, ipotesi scambio Chiesa-Higuain: l’indiscrezione

Nonostante non stia disputando la sua miglior stagione, Federico Chiesa resta un obiettivo della Juventus in vista della prossima stagione. L’attaccante della Fiorentina sotto la gestione Montella ha avuto un rendimento deludente, rendimento migliorato con l’arrivo di Iachini ma nuovamente in calo in queste ultime uscite post pandemia.

Il prezzo del cartellino resta comunque elevato, con Commisso che per lasciar partire il giocatore chiede almeno 70 milioni di euro. Il patron ha già fatto sapere che valuterà le offerte per l’attaccante a condizione che sia lui stesso a chiedere di andar via. In caso contrario farà di tutto per tenerlo.

La Fiorentina sa che il primo club a muoversi sarà probabilmente la Juventus e sta già studiando le possibili contropartite che i bianconeri potrebbero mettere sul piatto.

Piace il difensore Romero, attualmente in prestito al Genoa e di rientro a Torino a fine stagione. Stando però a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe la suggestione Higuain.

Il Pipita a Firenze troverebbe l’ambiente ideale per rilanciarsi, l’unico problema riguarda l’ingaggio da oltre 7 milioni di euro l’anno percepito attualmente. L’ostacolo potrebbe essere superato spalmando la cifra su più anni di contratto.