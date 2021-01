Juventus, Khedira all’Hertha Berlino: già svolte parte delle visite mediche

Sta per arrivare la parola fine alla telenovela relativa a Sami Khedira. Il centrocampista tedesco è pronto a lasciare la Juventus e a tornare in Bundesliga, dove lo attende l’Hertha Berlino.

Il giocatore è nella capitale tedesca dalla giornata di sabato e ha già svolto parte delle visite mediche. Al termine dei controlli firmerà il contratto che lo legherà al club tedesco per due anni e mezzo, con ingaggio che sarà legato alle presenze.

Khedira ha risolto, dunque, il contratto che lo vincolava alla Juventus fino al prossimo giugno. Decisione maturata dopo quanto accaduto negli ultimi mesi sotto la gestione di Andrea Pirlo.

Alla fine della scorsa sessione di mercato il giocatore aveva deciso di restare in bianconero, convinto di potersi giocare le sue chance, ma, nonostante si sia allenato in gruppo per tutti questi mesi, non è mai rientrato tra i convocati.

Per la Juventus era un esubero e Paratici ha cercato più volte di trovare l’intesa per la risoluzione. Ora che l’accordo è stato trovato e il giocatore è convinto della destinazione, le strade sono pronte a separarsi.