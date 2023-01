Juventus, l’Arsenal potrebbe mettere in vendita il difensore

La Juventus è in stato di allerta in seguito alla notizia che Kieran Tierney potrebbe essere ceduto dall’Arsenal

I bianconeri sono alla ricerca di nuovi terzini e potrebbero aggiungerne uno o due alla rosa in estate.Alex Sandro e Juan Cuadrado non stanno più fornendo le prestazioni che il club vuole da loro e i bianconeri vogliono sostituire entrambi i giocatori.

Tierney è uno dei migliori terzini sinistri in circolazione, ma ha faticato a giocare con regolarità da quando l’Arsenal ha aggiunto Oleksandr Zinchenko alla squadra in estate. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, se l’Arsenal aggiungerà Ivan Fresneda alla propria rosa, i Gunners renderanno lo scozzese disponibile per il trasferimento e la Juve è uno dei club che potrebbe aggiungerlo alla propria rosa.

La Juve può provarci

Tierney è uno dei migliori terzini sinistri al mondo e ha faticato a giocare solo a causa dell’arrivo di Zinchenko. L’ex Celtic sa di dover giocare di più e probabilmente cercherà di lasciare i Gunners alla fine di questa stagione.

Tuttavia, molti club della Premier League si uniranno alla corsa per ingaggiarlo, rendendo difficile per noi vincere la gara per la sua firma. Ma se è disposto a tentare una nuova avventura fuori dall’Inghilterra, possiamo competere per aggiungerlo al nostro gruppo.

Con le difficoltà di Tierney a inserirsi nel sistema finora, un’uscita di scena potrebbe essere in vista con i recenti collegamenti con alcuni grandi club. Secondo TMW, i giganti europei Juventus e Inter Milan stanno valutando un trasferimento per lo scozzese nella finestra di trasferimento, anche se dipende da un altro arrivo.