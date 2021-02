Juventus, Mandragora al Torino: superate le visite mediche. Singo obiettivo per giugno

Il centrocampista si trasferirà in granata in prestito con obbligo di riscatto

Ultimo giorno di mercato frenetico in casa Juventus, il direttore sportivo Paratici è impegnato in varie trattative, ma quella più vicina alla conclusione riguarda Rolando Mandragora, attualmente in prestito all’Udinese, ma pronto a trasferirsi al Torino di Cairo.

Il centrocampista di proprietà della Juve sbarcherà al club granata in prestito per 18 mesi, con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro più bonus. Per il giocatore pronto un contratto fino al 2025.

Mandragora in giornata ha sostenuto le visite mediche e a breve firmerà l’accordo con il Torino. L’ufficialità è attesa nel pomeriggio.

Le due squadre di Torino, dunque, sono tornate a fare affari e in futuro potrebbero metterne in piedi degli altri. La Juve ha messo nel mirino Wilfried Singo, una delle poche note positive dei granata in questo inizio di stagione.

Il terzino destro ivoriano è un obiettivo dei bianconeri per il prossimo giugno e l’operazione Mandragora potrebbe essere servita anche a riallacciare i rapporti tra i club in prospettiva futura. Tutto rimandato, dunque, alla prossima estate.