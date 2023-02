Juventus, per il rinnovo di Di Maria pesano i guai giudiziari

Angel Di Maria continua ad essere una telenovela in casa bianconera, con il possibile rinnovo a rischio per via della situazione giudiziaria del club bianconero

Ancora caos per il rinnovo di Angel Di Maria alla Juventus, con i bianconeri che starebbero cercando di prolungare il contratto del giocatore argentino. Il fideo, però, non sarebbe particolarmente convinto di continuare con la società bianconera, tanto che il rinnovo potrebbe finire per essere complicato definitivamente.

A pesare sulla situazione i recenti guai giudiziari della società torinese, che potrebbero ritrovarsi anche ad aumentare e portare alla luce altre penalizzazioni in classifica. La Juventus, al momento, non ha la sicurezza di potersi qualificare alle coppe europee e quindi potrebbe finire per esserci il rischio di vedere meno soldi del previsto per il mercato estivo.

Angel Di Maria saluta?

Secondo Eurosport per il calciatore era previsto un contratto biennale, salvo poi essere rifiutato. Il giocatore, però, ora potrebbe cambiare idea. Ecco cosa hanno detto i colleghi: “è vero, la Juventus aveva tentato in tutti i modi di mettere di Maria sotto contratto con un biennale, ma lui non aveva voluto perché puntava a un anno di alto livello con un club per giocarsi i Mondiali. E i Mondiali li ha vinti, quindi ora è più sereno e potrebbe pensare, prima di chiudere la carriera a casa, di passare un altro anno a Torino. Il problema, però, è il suo ingaggio, troppo alto perché il club possa sborsarlo a cuor leggero, con tutto quello che sta passando ora”.