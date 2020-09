Juventus, Perin al Genoa: domani visite mediche

Il portiere torna in rossoblù dopo il prestito della passata stagione

La Juventus è al lavoro per piazzare i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Andrea Pirlo e qualcosa inizia a muoversi. In uscita c’è Mattia Perin, ad un passo dal ritorno al Genoa.

Il portiere non è mai riuscito a trovare spazio in bianconero a causa della contemporanea presenza di Szczesny e Buffon. Gli infortuni poi hanno fatto il resto e per trovare continuità la cessione sembra l’unica soluzione.

Il giocatore nello scorso gennaio era stato ceduto in prestito dai bianconeri proprio al Genoa e in queste ore i due club stanno perfezionando l’operazione in maniera del tutto simile a quella effettuata nei mesi scorsi.

Perin si trasferirà in Liguria nuovamente con la formula del prestito e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche.

La speranza del portiere è quella di riuscire a trovare continuità e mettere in difficoltà Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, in vista dell’Europeo della prossima estate.