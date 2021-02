Juventus, Rugani passa al Cagliari. A giugno rientrerà nell’affare Zappa?

Il difensore si trasferisce in Sardegna in prestito fino a giugno

Daniele Rugani torna in Serie A. Il difensore, dopo l’esperienza deludente in Ligue 1 con la maglia del Rennes, ha deciso di interrompere l’avventura con i francesi e di trasferirsi in prestito fino al termine della stagione al Cagliari di Eusebio Di Francesco.

La trattativa con i sardi si è conclusa nelle ultime ore di mercato, con la Juventus, proprietaria del cartellino, che ha concesso il via libera all’operazione sperando nel rilancio del giocatore, impegnato solamente in due occasioni con il Rennes.

Rugani andrà a rinforzare il reparto arretrato di Di Francesco, che conta di riuscire a recuperarlo e di migliorare i numeri del pacchetto arretrato, uno dei peggiori della Serie A con ben 38 reti subite.

La Juventus dal canto suo spera che il difensore possa rendersi protagonista di una buona seconda parte di stagione, in modo da poterlo cedere a titolo definitivo a giugno al Cagliari o ad un altro club per una decina di milioni.

Qualora le cose andassero per il meglio, non è da escludere che i bianconeri possano cercare di inserire il cartellino nell’affare Zappa. Il terzino del Cagliari è nel mirino della Juve, che per abbassare le pretese cercherebbe di inserire Rugani come contropartita.